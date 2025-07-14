В Сумах прогремел взрыв: что известно

"В Сумах был слышен звук взрыва", - пишет Telegram-канал.

Стоит добавить, что пока никакие официальные лица не комментировали данную ситуацию.

Воздушная тревога на территории Сум была объявлена еще в 09:09. Тогда же Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и разведывательных БПЛА в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

Позже стало известно о повторной активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Дрон атаковал учебное заведение

"Только что состоялся прилет "Шахеда" по одному из учебных заведений. Есть раненые", - заявил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Беспилотник ударил по крыше здания.