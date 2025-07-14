В Сумах прогремел взрыв: что известно

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Суми".
"В Сумах был слышен звук взрыва", - пишет Telegram-канал.
Стоит добавить, что пока никакие официальные лица не комментировали данную ситуацию.
Воздушная тревога на территории Сум была объявлена еще в 09:09. Тогда же Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и разведывательных БПЛА в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.
Позже стало известно о повторной активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
"Только что состоялся прилет "Шахеда" по одному из учебных заведений. Есть раненые", - заявил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.
Беспилотник ударил по крыше здания.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает территорию Украины ракетами различных типов, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), артиллерией, управляемыми авиационными бомбами (УАБы). Больше всего от атак страдают прифронтовые населенные пункты и области.
В начале июля российские террористы атаковали Ковпаковский район Сум с помощью беспилотника, в результате чего повреждения получил маршрутный автобус, который перевозил людей.
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