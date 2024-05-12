У Сумах пролунав вибух після пуску російської ракети

Удари росіян

Зазначимо, росіяни регулярно атакують Україну за допомогою своїх далекобійних ракет, які можуть знищувати цілі на відстані сотні кілометрів.

Останнім часом ворог переважно цілиться по об'єктах енергетики. Через це по всій країні виникають перебої з електропостачанням.

Під час останнього масованого удару 8 травня ворог вдарив по енергооб'єктах у шести областях. Після цього кілька днів вводили обмеження на подачу світла для бізнесу та промисловості.

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