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В Сумах прозвучал взрыв после пуска российской ракеты

Фото: в Сумах жители услышали взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Сумах сегодня, 12 мая, днем местные жители услышали взрыв. В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

Местные власти пока не называют причин взрыва и не раскрывают других деталей. 

При этом Воздушные силы предупреждали о том, что через Сумскую область летела российская ракета. Позже жителей Полтавской области призвали пройти в укрытие из-за угрозы. 

Пуск ракеты произошел во время активности вражеской тактической авиации. 

Обновлено 15:58

В Сумской областной военной администрации рассказали, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностях Сум. 

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки противника уточняются. Предварительно, без жертв", - сказано в сообщении. 

Удары россиян

Отметим, россияне регулярно атакуют Украину при помощи своих дальнобойных ракет, которые могут уничтожать цели на расстоянии в сотни километров.

Последнее время враг преимущественно целится по объектам энергетики. Из-за этого по всей стране возникают перебои с электроснабжением.

Во время последнего массированного удара 8 мая враг ударил по энергообъектам в шести областях. После этого несколько дней вводили ограничения на подачу света для бизнеса и промышленности.

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Сумская областьВзрывВоздушная тревогаРакетный удар