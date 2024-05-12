В Сумах прозвучал взрыв после пуска российской ракеты

Удары россиян

Отметим, россияне регулярно атакуют Украину при помощи своих дальнобойных ракет, которые могут уничтожать цели на расстоянии в сотни километров.

Последнее время враг преимущественно целится по объектам энергетики. Из-за этого по всей стране возникают перебои с электроснабжением.

Во время последнего массированного удара 8 мая враг ударил по энергообъектам в шести областях. После этого несколько дней вводили ограничения на подачу света для бизнеса и промышленности.

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