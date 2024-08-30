У Сумах пролунав вибух після пусків КАБів

Що передувало

Нагадаємо, росіяни значно посилили обстріли Сумської області порівняно з минулим роком. Зокрема атаки почастішали на тлі наступу українських військових на Курську область.

Ворог регулярно застосовує для ударів по регіону керовані авіаційні бомби, які мають сильний руйнівний ефект. Загалом у серпні ворог запустив 753 одиниці таких бомб у Сумській області.

Також ворог активно застосовує для атак на Сумську область свої FPV-дрони.

Як зазначав голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, окупантами ведеться "полювання" на мирних жителів Сумської області.

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