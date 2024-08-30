RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумах прогремел взрыв после пусков КАБов

Иллюстративное фото: россияне запустили авиабомбы по Сумской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Сумах сегодня, 30 августа, вечером местные жители услышали взрыв. Россияне запустили по Сумской области управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушные силы ВСУ написали о нескольких пусках управляемых авиационных бомб по Сумской области. Россияне использовали тактическую авиацию. 

В Сумах на этом фоне услышали один взрыв. Неизвестно, прогремел ли он в черте города. 

 

Что предшествовало

Напомним, россияне значительно усилили обстрелы Сумской области по сравнению с прошлым годом. В частности, атаки участились на фоне наступления украинских военных на Курскую область.

Враг регулярно применяет для ударов по региону управляемые авиационные бомбы, которые имеют сильный разрушительный эффект. Всего в августе враг запустил 753 единицы таких бомб по Сумской области.

Также враг активно применяет для атак на Сумскую область свои FPV-дроны.

Как отмечал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, оккупантами ведется "охота" на мирных жителей Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьАвиаударыВоздушные силы УкраиныВойна в Украине