В Сумах прогремел взрыв после пусков КАБов

Что предшествовало

Напомним, россияне значительно усилили обстрелы Сумской области по сравнению с прошлым годом. В частности, атаки участились на фоне наступления украинских военных на Курскую область.

Враг регулярно применяет для ударов по региону управляемые авиационные бомбы, которые имеют сильный разрушительный эффект. Всего в августе враг запустил 753 единицы таких бомб по Сумской области.

Также враг активно применяет для атак на Сумскую область свои FPV-дроны.

Как отмечал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, оккупантами ведется "охота" на мирных жителей Сумской области.

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