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Росіяни ведуть "полювання" на мирне населення Сумської області, - голова ОВА

Сумська область, Четвер 29 серпня 2024 22:13
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Росіяни ведуть "полювання" на мирне населення Сумської області, - голова ОВА Ілюстративне фото: росіяни б'ють по Сумській області за допомогою авіації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти значно посилили обстріли Сумської області порівняно з минулим роком. Вони ведуть "полювання" на мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

Він розповів, що інтенсивність обстрілів Сумської області збільшилася. Зокрема, минулого року загалом було близько 8 тисяч обстрілів населених пунктів та громад Сумської області, а цього року лише за 8 місяців - понад 10 300 обстрілів. При цьому у серпні було зафіксовано понад 2 тисячі обстрілів регіону.

Також, за словами Артюха, у десятки разів збільшилося застосування авіаційного озброєння порівняно з минулим роком. Окупанти переважно використовують керовані авіаційні бомби - у серпні їх запустили 753 одиниці.

Чиновник зазначив, що росіяни застосовують і FPV-дрони. Лише за цей місяць ворог застосував 600 таких безпілотників, внаслідок чого постраждали 23 особи.

"Фактично ворогом ведеться "полювання" на населення Сумської області. Практично кожен дрон "полює" на наших людей, на об'єкти інфраструктури", - додав він.

Найбільше страждають від атак росіян населені пункти Сумського та Шосткинського районів.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Україна розпочала операцію у Курській області. Туди воїни зайшли із території Сумської області.

На цьому фоні російські окупанти почали посилено обстрілювати Сумську область.

Зокрема, 26 серпня стало відомо, що окупанти вдарили по об'єкту залізничної інфраструктури в Сумській області. Внаслідок атаки був постраждалий.

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