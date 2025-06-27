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У Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги

П'ятниця 27 червня 2025 12:01
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У Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги Фото: у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Сумах сьогодні вдень, 27 червня пролунав вибух, незадовго до нього у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про кілька швидкісних цілей у напрямку міста, а також закликали жителів міста пройти в укриття. Згодом у регіоні повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Обстріли Сум

У останні місяці окупанти суттєво активували удари по Сумам та області. Так, російські війська вдарили по Сумах вранці 3 червня. Зокрема, ворог атакував центр міста, де було скупчення мирних жителів.

Кілька годин тому стало відомо, що в лікарні через важкі поранення загинув чоловік. Його 7-річна донька також важкопоранена. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що такий удар росіян був звірячим.

Загалом унаслідок російського удару по Сумах поранення дістали 28 осіб. Рятувальники завершили роботи на місці атаки. Як зазначили в ДСНС, після атаки рятувальники працювали одразу на семи локаціях. У пошкоджених будинках тимчасово відновлювали вибиті вікна та дах у багатоповерхівці.

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