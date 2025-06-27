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В Сумах прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Пятница 27 июня 2025 12:01
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В Сумах прогремел взрыв во время воздушной тревоги Фото: в Сумах прогремел взрыв во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Сумах сегодня днем, 27 июня прогремел взрыв, незадолго до него в городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне".

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о нескольких скоростных целях в направлении города, а также призвали жителей города пройти в укрытие. Впоследствии в регионе сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Обстрелы Сум

В последние месяцы оккупанты существенно активировали удары по Сумам и области. Так, российские войска ударили по Сумам утром 3 июня. В частности, враг атаковал центр города, где было скопление мирных жителей.

Несколько часов назад стало известно, что в больнице из-за тяжелых ранений погиб мужчина. Его 7-летняя дочь также тяжело ранена. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такой удар россиян был зверским.

Всего в результате российского удара по Сумах ранения получили 28 человек. Спасатели завершили работы на месте атаки. Как отметили в ГСЧС, после атаки спасатели работали сразу на семи локациях. В поврежденных домах временно восстанавливали выбитые окна и крышу в многоэтажке.

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