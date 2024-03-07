В Сумах пролунав вибух

"У Сумах прозвучав вибух", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Сум

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 6 березня атакували Україну. Зокрема, у Сумах були зафіксовані три влучення за різними адресами: за об'єктом інфраструктури, два - за цивільними об'єктами. Семеро людей отримали порання, в тому числі і 10-річний хлопчик.

Як уточнили у Повітряних силах окупанти запустили Україною не лише дрони, а й ракети С-300. Зокрема, п'ять ракет було запущено з тимчасово окупованої Донецької області, а дрони - одразу з чотирьох напрямків, зокрема Криму. ППО вдалося збити 38 із 42 ворожих БПЛА. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.