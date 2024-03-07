В Сумах раздался взрыв

"В Сумах прозвучал взрыв", – говорится в сообщении.

Обстрел Сум

Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 марта атаковали Украину. В частности, в Сумах были зафиксированы три попадания по разным адресам: по объекту инфраструктуры, два - по гражданским объектам. Семь человек получили ранения, в том числе и 10-летний мальчик.

Как уточнили в Воздушных силах оккупанты запустили по Украине не только дроны, но и ракеты С-300. В частности, пять ракет были запущены с временно оккупированной Донецкой области, а дроны - сразу с четырех направлений, в том числе Крыма. ПВО удалось сбить 38 из 42 вражеских БПЛА. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.