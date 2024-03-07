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В Сумах раздался взрыв

Фото: в Сумах раздался взрыв 7 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумах в четверг, 7 марта, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Сумах прозвучал взрыв", – говорится в сообщении.

Обстрел Сум

Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 марта атаковали Украину. В частности, в Сумах были зафиксированы три попадания по разным адресам: по объекту инфраструктуры, два - по гражданским объектам. Семь человек получили ранения, в том числе и 10-летний мальчик.

Как уточнили в Воздушных силах оккупанты запустили по Украине не только дроны, но и ракеты С-300. В частности, пять ракет были запущены с временно оккупированной Донецкой области, а дроны - сразу с четырех направлений, в том числе Крыма. ПВО удалось сбить 38 из 42 вражеских БПЛА. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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Сумская областьВзрыв