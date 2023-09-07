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В Сумах пролунали звуки вибухів

Фото: в Сумах пролунали вибухи вночі 7 вересня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Сумах сьогодні вночі, 7 вересня пролунали звуки вибухів. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Місцеві жителі повідомляють, що під час повітряної тривоги в Сумах пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку в Сумській області.

Мешканців закликають під час тривоги перебувати в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін". 

Обстріли Сумської області

Російські військові майже щодня обстрілюють населені пункти в прикордонних районах регіону. Вони застосовують міномети, артилерію, дрони та інші види озброєнь.

23 серпня вони вдарили "Шахедом" по навчальному закладу в місті Ромни. Будівля повністю зруйнована. Через ворожу атаку загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

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ВибухВійна Росії проти України