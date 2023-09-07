RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумах раздались звуки взрывов, работает ПВО

Фото: в Сумах раздались взрывы ночью 7 сентября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Сумах сегодня ночью, 7 сентября, раздались звуки взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога. Работает ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Местные жители сообщают, что во время воздушной тревоги в Сумах раздались взрывы. В воздушных силах ВСУ предупреждают о ракетной опасности в Сумской области.

Жителей призывают во время тревоги находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".

В Сумской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Обстрелы Сумской области

Российские военные почти каждый день обстреливают населенные пункты в приграничных районах региона. Они используют минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.

23 августа они ударили "Шахедом" по учебному заведению в городе Ромны. Здание полностью разрушено. Из-за вражеской атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВзрывВойна России против Украины