У Сумах пролунали вибухи, в місті перебої зі світлом

Сьогодні вдень в Сумах пролунав вибух. Наразі в місті спостерігаються перебої зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Військові Повітряних сил сьогодні о 11:45 попередили сумчан перейти до укриттів через загрозу атаки ворожої КАБ.
А вже за кілька хвилин, військові повідомили, зі сходу до Сум наближається ворожий безпілотник.
Місцеві жителі повідомляли, що КАБи впали за містом, але над самими Сумами ще кружляв російський дрон-камікадзе, також відомий як "Герань-3".
Водночас з цим місцеві жителі почали повідомляти, що у частини містян зникло світло.
Оновлено о 12:18.
АТ "Симиобленерго" повідомляє, що перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району пов'язані з військовою агресією РФ.
"Енергетики працюють, а ви - будь ласка, зберігайте інформаційну тишу!", - додали в АТ.
Оновлено о 12:26.
"Міськводоканал" Сум зауважив, що у зв'язку з ворожою атакою та перебоями в електропостачанні 15 жовтня з 11:56 знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал".
"Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання буде відновлене", - додали в службі.
Зауважимо також, що цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область.
За даними Повітряних сил, українські оборонці в ніч проти 15 жовтня збили майже 40 ворожих дронів, проте декілька "Шахедів" таки влучили в цілі. Як наслідок в області були зафіксовані руйнування та пожежі.
Крім цього внаслідок удару постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
Детальніше про нічну атаку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Крім цього, окупанти вдарили по Чернігівській області. Зокрема у Чернігові сталася пожежа на цивільному об’єкті, а в Семенівці дрон влучив у житловий будинок.