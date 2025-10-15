UA

У Сумах пролунали вибухи, в місті перебої зі світлом

Фото: в Сумах пролунав вибух (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні вдень в Сумах пролунав вибух. Наразі в місті спостерігаються перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Військові Повітряних сил сьогодні о 11:45 попередили сумчан перейти до укриттів через загрозу атаки ворожої КАБ.

А вже за кілька хвилин, військові повідомили, зі сходу до Сум наближається ворожий безпілотник.

Місцеві жителі повідомляли, що  КАБи впали за містом, але над самими Сумами ще кружляв російський дрон-камікадзе, також відомий як "Герань-3".

Водночас з цим місцеві жителі почали повідомляти, що у частини містян зникло світло.

Оновлено о 12:18.

АТ "Симиобленерго" повідомляє, що перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району пов'язані з військовою агресією РФ.

"Енергетики працюють, а ви - будь ласка, зберігайте інформаційну тишу!", - додали в АТ.

Оновлено о 12:26.

"Міськводоканал" Сум зауважив, що у зв'язку з ворожою атакою та перебоями в електропостачанні 15 жовтня з 11:56 знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал".

"Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання буде відновлене", - додали в службі.

Атаки на Україну 15 жовтня

Зауважимо також, що цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область.

За даними Повітряних сил, українські оборонці в ніч проти 15 жовтня збили майже 40 ворожих дронів, проте декілька "Шахедів" таки влучили в цілі. Як наслідок в області були зафіксовані руйнування та пожежі.

Крім цього внаслідок удару постраждав 19-річний хлопець, його госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Детальніше про нічну атаку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім цього, окупанти вдарили по Чернігівській області. Зокрема у Чернігові сталася пожежа на цивільному об’єкті, а в Семенівці дрон влучив у житловий будинок.

