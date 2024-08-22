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У Сумах пролунали вибухи

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Сумах під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Кореспонденти видання у Сумах повідомили про два вибухи, які було чути у місті.

До того Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про атаку території України ударними БПЛА. Зокрема, близько 22:30 безпілотники рухалися через Сумську область у напрямку Полтавської.

Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня глава Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що після початку Курської операції зменшилася кількість обстрілів росіянами Сумської області з артилерійських систем та стрілецької зброї. А отже з'явилася можливість відновлювати об'єкти житлово-комунального господарства, зокрема енергетичні, які знаходяться у безпосередній близькості до кордону з Росією.

Курська операція

З 6 серпня ЗСУ ведуть наступальні дії у Курській області РФ, яка межує із Сумщиною. Наразі Україна контролює більше ніж 90 російських населених пунктів. Спроби росіян вибити українських бійців зі своєї землі успіху не мають. Для цього загарбники використовують непідготовлені війська, зокрема строковиків, адже Кремль не хоче відмовлятися від планів повної окупації Донецької області України, відповідно, перекидаючи звідти більш досвідчені сили на порятунок Курської області. Деякі з російських солдат, за останньою інформацією, майже опинилися в повному оточенні.

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Війна Росії проти України