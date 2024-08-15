У Сумах пролунали вибухи

Зазначимо, наразі відомо про два вибухи. Офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів поки що немає.

У Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили дві ракети у напрямку Сум.

Також спостерігається рух ударних безпілотників через Сумську область.