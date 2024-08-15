У Сумах пролунали вибухи

У Сумах ввечері 15 серпня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога на тлі ракетної загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зазначимо, наразі відомо про два вибухи. Офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів поки що немає.
У Повітряних силах повідомили, що росіяни запустили дві ракети у напрямку Сум.
Також спостерігається рух ударних безпілотників через Сумську область.
Нагадаємо, цієї ночі російська армія вчергове атакувала Україну. Загарбники випустили по Україні 29 "Шахедів", а також три керовані авіаційні ракети Х-59. Українські захисники знищили всі ворожі дрони.
ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.
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