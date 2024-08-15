В Сумах раздались взрывы

Отметим, на данный момент известно о двух взрывах. Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

В Воздушных силах сообщили, что россияне запустили две ракеты в направлении Сум.

Также наблюдается движение ударных беспилотников через Сумскую область