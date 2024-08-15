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В Сумах раздались взрывы

Фото: в Сумах раздались взрывы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Сумах вечером 15 августа прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога на фоне ракетной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отметим, на данный момент известно о двух взрывах. Официальной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

В Воздушных силах сообщили, что россияне запустили две ракеты в направлении Сум.

Также наблюдается движение ударных беспилотников через Сумскую область

Обстрел Украины 15 августа

Напомним, этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину. Захватчики выпустили по Украине 29 "Шахедов", а также три управляемых авиационных ракеты Х-59. Украинские защитники уничтожили все вражеские дроны.

ПВО работала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

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