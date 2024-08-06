У Сумах пролунали вибухи

У місті Суми у ніч проти 6 серпня було чути серію вибухів. При цьому в області перед тим не була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Суми".
Вибухи у Сумах було чути близько 04:22.
Варто зауважити, що в регіоні раніше вночі оголошували повітряну тривогу через ворожу комбіновану атаку, але близько пів на третю ночі у Сумській області оголосили про відбій загрози.
У командуванні Повітряних сил ЗСУ о 03:48 інформували про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Так, попереджали військові, була загроза застосування окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вкотре влаштували повітряну атаку територією України, причому вона була комбінованою.
Так, пізно ввечері 5 серпня війська РФ запустили дрони-камікадзе, а також завдали ударів балістикою у напрямку столиці. Раніше повідомлялося, що у Києві пролунали вибухи, було відомо про роботу ППО у місті та в області через ракетну атаку, а ще пізніше в регіоні - через "Шахедну".
Пізніше у КМВА розповіли, що у Києві внаслідок ворожої ракетної атаки немає руйнувань та постраждалих.
Крім того, загарбники близько 00:50 обстріляли село Циркуни Харківського району, а в самому Харкові також було чути вибухи через ворожу атаку.
Також стало відомо про вибухи у Хмельницькій області, куди прямували ворожі ударні безпілотники. А ще пізніше - про роботу ППО в Одесі через "Шахеди".
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