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У Сумах пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Сумах було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У місті Суми у ніч проти 6 серпня було чути серію вибухів. При цьому в області перед тим не була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Суми".

Вибухи у Сумах було чути близько 04:22.

Варто зауважити, що в регіоні раніше вночі оголошували повітряну тривогу через ворожу комбіновану атаку, але близько пів на третю ночі у Сумській області оголосили про відбій загрози.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ о 03:48 інформували про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Так, попереджали військові, була загроза застосування окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Повітряна атака РФ у ніч проти 6 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вкотре влаштували повітряну атаку територією України, причому вона була комбінованою.

Так, пізно ввечері 5 серпня війська РФ запустили дрони-камікадзе, а також завдали ударів балістикою у напрямку столиці. Раніше повідомлялося, що у Києві пролунали вибухи, було відомо про роботу ППО у місті та в області через ракетну атаку, а ще пізніше в регіоні - через "Шахедну".

Пізніше у КМВА розповіли, що у Києві внаслідок ворожої ракетної атаки немає руйнувань та постраждалих.

Крім того, загарбники близько 00:50 обстріляли село Циркуни Харківського району, а в самому Харкові також було чути вибухи через ворожу атаку.

Також стало відомо про вибухи у Хмельницькій області, куди прямували ворожі ударні безпілотники. А ще пізніше - про роботу ППО в Одесі через "Шахеди".

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СумиВибухи