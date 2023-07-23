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У Сумах пролунали вибухи

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Суми, Неділя 23 липня 2023 23:21
У Сумах пролунали вибухи Фото: у Сумах пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Сумах було чути кілька вибухів пізно увечері сьогодні, 23 липня. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі про причини та наслідки вибухів нічого не повідомляється. У разі оголошення повітряної тривоги, мешканців обласного центру просять пройти в укриття, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

"Сумська область – ракетна небезпека. Можлива робота ППО по ворожому БПЛА! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У Сумській ОВА підтвердили роботу ППО

У Сумській ОВА підтвердили, що в регіоні працюють українські сили ППО та зазначили, що в області можлива ракетна загроза.

Обстріл Сумської області

Нагадаємо, частина Сумської області була окупована російськими військами в перший місяць повномасштабного вторгнення. Після звільнення території окупанти продовжують обстрілювати регіон із території РФ.

Росіяни застосовують проти мирного населення артилерію, дрони-камікадзе та міномети. Майже щодня окупанти атакують прикордонні території Сумської області.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони від РФ.

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