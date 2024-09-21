У Сумах пролунали два вибухи. Один із районів залишився без світла

У другій половині дня у Сумах пролунали два вибухи. На даний момент без світла залишається житловий район Баранівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради.
Зазначимо, раніше повідомлялося про вибухи у Сумах близько 16:00. До цього Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.
Як зазначили у міській раді, Суми знову під ворожим обстрілом. Зокрема, два вибухи пролунали у протилежних районах - у дачній та промисловій зонах.
"Зараз без світла район Баранівки - урвища лінії. Викликів на швидку від постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про пошкодження слід подавати на лінію "102".
Нагадаємо, у четвер, 19 вересня, російські війська атакували Суми і влучили в пансіонат для літніх людей. На момент обстрілу там мешкало понад 220 осіб. Основний удар відбувся на верхні поверхи. В результаті загинула одна особа та ще 13 постраждали.
Згодом стало відомо, що росіяни били авіаційними бомбами. Загалом у пансіонаті перебували майже 300 осіб разом із персоналом.
На думку президента Володимира Зеленського, Росія не могла не знати, що це геріатричний пансіонат для людей похилого віку, а не військовий об'єкт.
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