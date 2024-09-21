UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумах пролунали два вибухи. Один із районів залишився без світла

Фото: у Сумах знову пролунали вибухи (ілюстративне фото t.me_s_dsns_telegram)
Автор: Данило Крамаренко

У другій половині дня у Сумах пролунали два вибухи. На даний момент без світла залишається житловий район Баранівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради.

Зазначимо, раніше повідомлялося про вибухи у Сумах близько 16:00. До цього Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.

Як зазначили у міській раді, Суми знову під ворожим обстрілом. Зокрема, два вибухи пролунали у протилежних районах - у дачній та промисловій зонах.

"Зараз без світла район Баранівки - урвища лінії. Викликів на швидку від постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про пошкодження слід подавати на лінію "102".

 

Нагадаємо, у четвер, 19 вересня, російські війська атакували Суми і влучили в пансіонат для літніх людей. На момент обстрілу там мешкало понад 220 осіб. Основний удар відбувся на верхні поверхи. В результаті загинула одна особа та ще 13 постраждали.

Згодом стало відомо, що росіяни били авіаційними бомбами. Загалом у пансіонаті перебували майже 300 осіб разом із персоналом.

На думку президента Володимира Зеленського, Росія не могла не знати, що це геріатричний пансіонат для людей похилого віку, а не військовий об'єкт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти УкраїниРакетна атака