У Сумах пролунали два вибухи. Один із районів залишився без світла

Зазначимо, раніше повідомлялося про вибухи у Сумах близько 16:00. До цього Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку.

Як зазначили у міській раді, Суми знову під ворожим обстрілом. Зокрема, два вибухи пролунали у протилежних районах - у дачній та промисловій зонах.

"Зараз без світла район Баранівки - урвища лінії. Викликів на швидку від постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про пошкодження слід подавати на лінію "102".