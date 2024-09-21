В Сумах прогремели два взрыва. Один из районов остался без света

Отметим, ранее сообщалось о взрывах в Сумах около 16:00. До этого Воздушные силы сообщали об ракетной опасности.

Как отметили в городском совете, Сумы снова под вражеским обстрелом. В частности, два взрыва прогремели в противоположных районах - в дачной и промышленной зонах.

"Сейчас без света район Барановки - обрыв линии. Вызовов на скорую от пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Информацию о повреждении необходимо подавать на линию "102".