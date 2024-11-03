У Сумах пролунала серія вибухів
В Сумах пролунала серія вибухів. Військові попередили про швидкісну ціль, що прямує на місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве ЗМІ "Кордон.Медіа" та Повітряні сили України.
"Швидкісна ціль на Суми!", - повідомили в Повітряних силах.
Водночас, за даними місцевих, в місті було чути вже чотири вибухи.
Російські обстріли об'єктів енергетики Сумської області
Нагадаємо, останнім часом російські окупанти збільшили кількість ударів по енергетичних об'єктах у Сумській області, які обстрілюють практично регулярно, й завдають ударів по цілях у різних районах.
Так, наприклад, у Сумській області ввечері, 1 листопада, сталося відключення світла.
А незадовго до цього російські загарбники завдали повітряних ударів по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Сумської області. Постраждала енергетика у Конотопському районі.
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