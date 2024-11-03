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У Сумах пролунала серія вибухів

Суми, Неділя 03 листопада 2024 19:54
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У Сумах пролунала серія вибухів Фото: у Сумах пролунала серія вибухів (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

В Сумах пролунала серія вибухів. Військові попередили про швидкісну ціль, що прямує на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве ЗМІ "Кордон.Медіа" та Повітряні сили України.

"Швидкісна ціль на Суми!", - повідомили в Повітряних силах.

Водночас, за даними місцевих, в місті було чути вже чотири вибухи.

Російські обстріли об'єктів енергетики Сумської області

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти збільшили кількість ударів по енергетичних об'єктах у Сумській області, які обстрілюють практично регулярно, й завдають ударів по цілях у різних районах.

Так, наприклад, у Сумській області ввечері, 1 листопада, сталося відключення світла.

А незадовго до цього російські загарбники завдали повітряних ударів по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Сумської області. Постраждала енергетика у Конотопському районі.

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