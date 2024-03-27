У Сумах працівники мерії допомагатимуть ТЦК видавати повістки

За словами Кобзаря, новостворений відділ займатиметься питаннями, які стосуються мобілізації. Зокрема, сприятиме виробництву та постачання до ЗСУ та іншим військовим формуванням замовленої продукції, послуг, енергоресурсів.

Також відділ координуватиме підготовку виконавчих органів, підприємств, установ і організацій міста, а також населення до дій в умовах особливого періоду.

Окрім цього відділ мобілізаційної роботи буде контролювати створення, зберігання та обслуговувати резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах.

"У штаті відділу буде четверо працівників. Він почне функціонувати з 1 квітня", - розповів Кобзар.

Через розширення функцій буде переформатовано структуру департаменту соціального захисту населення.

Відтепер у його складі діятимуть відділи:

з інтеграції та підтримки внутрішньо переміщених осіб;

з надання послуг ветеранам війни та членам їх сімей;

з надання адресної допомоги окремим категоріям громадян.

Одним з основних завдань відділу буде оповіщення осіб призовного віку, які підлягають мобілізації. Інформування буде проводитись разом з ТЦК. За словами Кобзаря, представники міської ради разом з представниками ТЦК зможуть роздавати повістки.

В складі відділу буде чотири особи.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.

Новий законопроект уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту.

Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.

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