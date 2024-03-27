В Сумах работники мэрии будут помогать ТЦК выдавать повестки

В Сумах будет создан отдел мобилизации, который будет подчиняться непосредственно руководителю общества.
По словам Кобзаря, вновь отдел будет заниматься вопросами, касающимися мобилизации. В частности, будет способствовать производству и снабжению ВСУ и другим военным формированием заказанной продукции, услуг, энергоресурсов.
Также отдел будет координировать подготовку исполнительных органов, предприятий, учреждений и организаций города, а также населения к действиям в условиях особого периода.
Кроме этого, отдел мобилизационной работы будет контролировать создание, хранение и обслуживать резерв материально-технических и сырьевых ресурсов на предприятиях.
"В штате отдела будет четыре работника. Он начнет функционировать с 1 апреля", - рассказал Кобзарь.
Из-за расширения функций будет переформатирована структура департамента социальной защиты населения.
Теперь в его составе будут действовать отделы:
Одной из основных задач отдела будет уведомление лиц призывного возраста, подлежащих мобилизации. Информирование будет производиться вместе с ТЦК. По словам Кобзаря, представители городского совета вместе с представителями ТЦК смогут раздавать повестки.
В составе отдела будет четыре человека.
В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.
Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту.
Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и наблюдателей людей с инвалидностью.
Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.
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