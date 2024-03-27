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В Сумах работники мэрии будут помогать ТЦК выдавать повестки

Фото: Сумах работники мэрии будут помогать ТЦК выдавать повестки (freepik com)
Автор: Наталья Кава

В Сумах будет создан отдел мобилизации, который будет подчиняться непосредственно руководителю общества.

Об этом рассказал и. о. городского головы Артем Кобзарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет города Сумы и издание "Данкор".

По словам Кобзаря, вновь отдел будет заниматься вопросами, касающимися мобилизации. В частности, будет способствовать производству и снабжению ВСУ и другим военным формированием заказанной продукции, услуг, энергоресурсов.

Также отдел будет координировать подготовку исполнительных органов, предприятий, учреждений и организаций города, а также населения к действиям в условиях особого периода.

Кроме этого, отдел мобилизационной работы будет контролировать создание, хранение и обслуживать резерв материально-технических и сырьевых ресурсов на предприятиях.

"В штате отдела будет четыре работника. Он начнет функционировать с 1 апреля", - рассказал Кобзарь.

Из-за расширения функций будет переформатирована структура департамента социальной защиты населения.

Теперь в его составе будут действовать отделы:

  • по интеграции и поддержке внутренне перемещенных лиц;
  • по оказанию услуг ветеранам войны и членам их семей;
  • по предоставлению адресной помощи отдельным категориям граждан.

Одной из основных задач отдела будет уведомление лиц призывного возраста, подлежащих мобилизации. Информирование будет производиться вместе с ТЦК. По словам Кобзаря, представители городского совета вместе с представителями ТЦК смогут раздавать повестки.

В составе отдела будет четыре человека.

Законопроект о мобилизации

В конце января правительство внесло в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок его проведения. Первый вариант документа был предложен парламенту в конце декабря, но после шквала критики его отозвали.

Новый законопроект уже прошел первое чтение. В настоящее время парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает более 4 тысяч поправок к законопроекту.

Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касается аспирантов и наблюдателей людей с инвалидностью.

Ожидается, что законопроект о мобилизации будет рассмотрен во втором чтении в конце марта, но представитель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что сроки рассмотрения зависят от продолжительности рассмотрения правок комитетом.

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