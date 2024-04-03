У Сумах містян просять повідомляти про "фотографів" інфраструктури: куди телефонувати

У Сумах жителів громади просять повідомляти про підозрілих людей, які здійснюють фото та відеозйомку критичної інфраструктури. Жителів закликають одразу телефонувати до поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську військову адміністрацію.
"Якщо ви помітили підозрілих осіб, які фотографують об'єкти критичної інфраструктури, ключові транспортні розв’язки, адмінбудівлі, підприємства та інше, не залишайтесь байдужими" , - йдеться в повідомленні МВА.
У подібних випадках громадян закликають звертатися на спец-лінію "102". Оскільки фото зйомка об'єктів критичної інфраструктури може призвести до коригування повітряних ударів по території України.
Нагадаємо, під час війни заборонено знімати військових, техніку, місця влучення ракет, крім того, в країні введено заборону на фотографування низки установ - будівель облрад та міськрад та підприємств.
У березні російські військові посилили обстріли Сумської області. Лише станом на 18 березня в області фіксували до 100 обстрілів на добу.
Нагадаємо, 17 березня, у Сумах були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури міста. Внаслідок ворожого обстрілу ніхто з громадян не постраждав.
Крім того, правоохоронці затримали російського агента, який готував ракетний удар по об’єктах "Укрзалізниці" на півночі України. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.
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