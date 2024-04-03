У Сумах містян просять повідомляти про "фотографів" інфраструктури: куди телефонувати

Ситуація в Сумах

У березні російські військові посилили обстріли Сумської області. Лише станом на 18 березня в області фіксували до 100 обстрілів на добу.

Нагадаємо, 17 березня, у Сумах були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури міста. Внаслідок ворожого обстрілу ніхто з громадян не постраждав.

Крім того, правоохоронці затримали російського агента, який готував ракетний удар по об’єктах "Укрзалізниці" на півночі України. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

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