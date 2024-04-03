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В Сумах горожан просят сообщать о "фотографах" инфраструктуры: куда звонить

Фото: ГВА обратилась к жителям Сум с просьбой (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Сумах жителей громады просят сообщать о подозрительных людях, осуществляющих фото и видеосъемку критической инфраструктуры. Жителей призывают сразу звонить по телефону в полицию.

"Если вы заметили подозрительных лиц, фотографирующих объекты критической инфраструктуры, ключевые транспортные развязки, админздания, предприятия и прочее, не оставайтесь безразличными", - говорится в сообщении ГВА.

В подобных случаях граждан призывают обращаться на спецлинию "102". Поскольку фотосъемка объектов критической инфраструктуры может привести к корректировке воздушных ударов по территории Украины.

Напомним, во время войны запрещено снимать военных, технику, места попадания ракет, кроме того, в стране введен запрет на фотографирование ряда учреждений - зданий облсоветов и горсоветов и предприятий.

Ситуация в Сумах

В марте российские военные усилили обстрелы Сумской области. Только по состоянию на 18 марта в области фиксировали до 100 обстрелов в сутки.

Напомним, 17 марта в Сумах были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. В результате вражеского обстрела никто из граждан не пострадал.

Кроме того, правоохранители задержали российского агента, который готовил ракетный удар по объектам "Укрзализници" на севере Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
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