У Сумах поліція і військові силою витягли чоловіка з машини. У ТЦК відреагували

У Сумах сьогодні вдень, 24 травня, поліцейські та військовослужбовці силою витягли чоловіка з автомобіля. Причиною цього став не процес мобілізації, а алкогольне сп'яніння водія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали і Сумський обласний ТЦК та СП .

Що відбувається на відео

У місцевих Telegram-каналах опублікували відео, на якому видно, як люди у військовій формі та поліцейські силоміць витягують чоловіка з автомобіля і тягнуть його по землі.

Автори відео пов'язали цей випадок із мобілізацією.

Що про це говорять у ТЦК

Представники Територіального центру комплектування повідомили, що знайшли це відео в соціальних мережах і воно мало підпис "полювання на ухильників у Сумах".

При цьому в ТЦК підтвердили, що на відео присутні військовослужбовці Сумського міського ТЦК і СП, але події, відображені на відео, не пов'язані із заходами оповіщення, а заголовок під відео "полювання на ухильників у Сумах" не відповідає дійсності та був використаний заради хайпу, щоб у черговий раз дискредитувати військовослужбовців ТЦК.

Що сталося на місці події

У ТЦК пояснили, що люди звернулися до поліцейських з інформацією про те, що за кермо автомобіля сів чоловік з алкогольним сп'янінням.

Поліцейські знайшли його, але водій відмовився виходити і навіть спробував поїхати від правоохоронців.

"Водій відмовлявся виконувати законну вимогу патрульних вийти з машини та пройти огляд на стан сп'яніння. Навпаки, чоловік намагався зачинитися в транспортному засобі. На допомогу патрульним прийшли військовослужбовці, які спільними зусиллями, із застосуванням фізичної сили, дістали його з машини. 40-річний водій дійсно мав ознаки алкогольного сп'яніння", - написали в ТЦК.

При цьому командуванням Сумського обласного ТЦК і СП вирішило провести службове розслідування з приводу цієї події, під час якого буде дана оцінка діям військовослужбовців Сумського міського ТЦК і СП.