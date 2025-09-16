У Сумах після ударів РФ виникла пожежа, частина міста без електроенергії

Зокрема, Григоров поінформували, що у місті зафіксовано два влучання. Обидва не у житловому секторі, постраждалих немає. Проте є інші наслідки.

"Через атаку частина міста тимчасово без електропостачання. Енергетики вже працюють над оперативним відновленням світла", - написав він.

Через кілька хвилин глава Сумської МВА Сергій Кривошеєнко розповів більш детально про наслідки.

Зокрема, він повідомив, що один удар прийшовся по складській будівлі, внаслідок чого відбулося загоряння. Обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок іншого влучання частина абонентів у Зарічному районі міста - без електропостачання. Також знеструмлено один із водозаборів міста", - поінформував Кривошеєнко.

Він додав, що усі відповідні служби задіяні, щоб ліквідувати наслідки і якнайшвидше відновити світло.