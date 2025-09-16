UA

У Сумах після ударів РФ виникла пожежа, частина міста без електроенергії

Фото: служби вже ліквідовують наслідки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 16 вересня російські окупанти атакували дронами місто Суми. Внаслідок обстрілу сталася пожежа та частково зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова і канал очільника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

Зокрема, Григоров поінформували, що у місті зафіксовано два влучання. Обидва не у житловому секторі, постраждалих немає. Проте є інші наслідки.

"Через атаку частина міста тимчасово без електропостачання. Енергетики вже працюють над оперативним відновленням світла", - написав він.

Через кілька хвилин глава Сумської МВА Сергій Кривошеєнко розповів більш детально про наслідки.

Зокрема, він повідомив, що один удар прийшовся по складській будівлі, внаслідок чого відбулося загоряння. Обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок іншого влучання частина абонентів у Зарічному районі міста - без електропостачання. Також знеструмлено один із водозаборів міста", - поінформував Кривошеєнко.

Він додав, що усі відповідні служби задіяні, щоб ліквідувати наслідки і якнайшвидше відновити світло.

Обстріл Сум

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують місто Суми, застосовуючи для ударів безпілотні літальні апарати, різного типу ракети та авіабомби

Наприклад, в ніч на 11 вересня під ударом ворожих атак опинилася цивільна інфраструктура, в результаті чого сталася пожежа та руйнування.

Як повідомляли влада, через російську атаку було пошкоджено будівлю навчального закладу та транспорт. Крім цього, у трьох житлових будинках постраждали вікна.

