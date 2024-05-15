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У Сумах після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух, - ЗМІ

Середа 15 травня 2024 05:07
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У Сумах після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух, - ЗМІ Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

У Сумах після оголошення повітряної тривоги близько 4:30 15 травня пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Сумах пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у дописі.

Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу.

Загроза для Сум

Сумська область постійно перебуває під ударами різним озброєнням з боку Росії. 12 травня обласний центр російські терористи атакували ракетами.

На початку травня заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. За його словами, росіяни не мають достатньо сил, щоб захопити Харків чи Суми, проте можлива "операція для входу і виходу".

Вчора, 14 травня, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що, за його прогнозом, атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська зроблять потужний удар у напрямку Сум.

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