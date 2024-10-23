У Сумах підняли вартість проїзду у маршрутках: скільки тепер доведеться платити

У середу, 23 жовтня МВА та перевізники підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким у Сумах планується встановлення нового тарифу на пасажирські перевезення – 15 грн. Його мають погодити Виконавчий комітет Сумської міськради та міська військова адміністрація.

Згідно з документом перевізники зобов'язані кожні шість місяців здійснювати капітальний ремонт 15% автобусів під контролем міської ради. Крім того, буде покращено графік перевезень у вечірній час, встановлено GPS-прилади на всіх автобусах та інформаційні табло на ключових зупинках.

Також передбачено безплатне перевезення для учнів 1-4 класів, військовослужбовців ЗСУ та членів ДФТГ. У разі невиконання перевізниками своїх зобов'язань, підвищення тарифу скасують.