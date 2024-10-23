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В Сумах подняли стоимость проезда в маршрутках: сколько теперь придется платить

Среда 23 октября 2024 16:02
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В Сумах подняли стоимость проезда в маршрутках: сколько теперь придется платить Фото: Маршрутки в Сумах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Стоимость проезда в городских маршрутках в Сумах вырастет до 15 гривен. Однако городские власти согласились поднять тариф при условии, что перевозчики улучшат качество своих услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника городской военной администрации (ГВА) Алексея Дрозденко.

В среду, 23 октября, ГВА и перевозчики подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому в Сумах планируется установление нового тарифа на пассажирские перевозки – 15 грн. Его согласуют Исполнительный комитет Сумского горсовета и городская военная администрация.

Согласно документу, перевозчики обязаны каждые шесть месяцев осуществлять капитальный ремонт 15% автобусов под контролем городского совета. Кроме того, будет улучшен график перевозок в вечернее время, установлены GPS-приборы на всех автобусах и информационные табло на ключевых остановках.

Также предусмотрена бесплатная перевозка для учащихся 1-4 классов, военнослужащих ВСУ и членов ДФТГ. В случае невыполнения перевозчиками своих обязательств повышение тарифа будет отменено.

Напомним, в городах Украины растет стоимость проезда в общественном транспорте из-за повышения цен на электроэнергию и топливо. В редких случаях стоимость поездок растет на 50%. РБК-Украина писало, в каких городах и на сколько подняли стоимость проезда.

Также мы рассказывали, что в Кременчуге Полтавской области с 1 октября существенно повысили стоимость проезда в троллейбусах. Билет на троллейбус в городе теперь стоит дороже, чем в Киеве. Так, в Кременчуге проезд в троллейбусе стоит 12 гривен, в то время как в столице его стоимость составляет 8 гривен.

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Сумская область Цены на проезд
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