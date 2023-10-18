У Сумах під час тривоги було чути вибух

Звук вибуху було чути у місті Суми ввечері середи, 18 жовтня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними Повітряних сил, ворог запустив над Сумською областю ударні безпілотники.

Станом на 22:55 не відомо, що саме вибухнуло, також відсутня офіційна інформація, щоб постраждалих та руйнувань. Однак в області оголошено повітряну тривогу, місцевих жителів просять зберігати спокій та пройти в укриття.

Раніше ми писали, що російські війська обстріляли школу в Сумській області. Загинула дитина.

Також на початку жовтня під обстріл потрапило місто Дружба. Постраждала жінка.

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