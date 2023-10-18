ua en ru
Ср, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Сумах під час тривоги було чути вибух

Середа 18 жовтня 2023 22:54
UA EN RU
У Сумах під час тривоги було чути вибух Фото: у Сумах під час тривоги було чути вибух (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Звук вибуху було чути у місті Суми ввечері середи, 18 жовтня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними Повітряних сил, ворог запустив над Сумською областю ударні безпілотники.

Станом на 22:55 не відомо, що саме вибухнуло, також відсутня офіційна інформація, щоб постраждалих та руйнувань. Однак в області оголошено повітряну тривогу, місцевих жителів просять зберігати спокій та пройти в укриття.

Раніше ми писали, що російські війська обстріляли школу в Сумській області. Загинула дитина.

Також на початку жовтня під обстріл потрапило місто Дружба. Постраждала жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання
МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ