ua en ru
Ср, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах во время тревоги был слышен взрыв

Среда 18 октября 2023 22:54
UA EN RU
В Сумах во время тревоги был слышен взрыв Фото: в Сумах во время тревоги был слышен взрыв (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Звук взрыва был слышен в городе Сумы вечером в среду, 18 октября. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным воздушных сил, враг запустил над Сумской областью ударные беспилотники.

По состоянию на 22.55 неизвестно, что именно взорвалось, также отсутствует официальная информация, чтобы пострадавших и разрушений. Однако в области объявлена воздушная тревога, местных жителей просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие.

Ранее мы писали, что русские войска обстреляли школу в Сумской области. Погиб ребенок.

Также в начале октября под обстрел попал город Дружба . Пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ