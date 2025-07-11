У Сумах під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: що відомо

В Сумах під ранок 11 липня мешканці почули серію вибухів. Це сталося близько п’ятої години ранку, коли в області вже кілька годин тривала повітряна тривога.

За даними місцевих ЗМІ, вибухів було кілька. Їхній характер та точне місце наразі офіційно не підтверджені. Також немає інформації про можливі руйнування чи постраждалих.

При цьому повітряну тривогу в Сумській області оголосили ще вночі, о 01:45. У цей час Повітряні сили повідомляли про активність ударних безпілотників ворога на території України, зокрема й на Сумщині. Крім того, фіксувалася активність тактичної авіації Росії на північно-східному напрямку, що створювало загрозу нових ударів.

Напередодні ввечері, 10 липня, повідомлялося про запуски керованих авіаційних бомб (КАБів) по регіону, що також підвищило рівень небезпеки для мешканців.

Наразі місцева влада та військові офіційно не коментували ситуацію й закликали мешканців стежити за повідомленнями та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Подробиці щодо ранкових вибухів у Сумах уточнюються. Ситуація залишається напруженою, а мешканців закликають залишатися в укриттях під час тривог.