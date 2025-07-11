В Сумах во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов: что известно

В Сумах под утро 11 июля жители услышали серию взрывов. Это произошло около пяти часов утра, когда в области уже несколько часов продолжалась воздушная тревога.

По данным местных СМИ, взрывов было несколько. Их характер и точное место пока официально не подтверждены. Также нет информации о возможных разрушениях или пострадавших.

При этом воздушную тревогу в Сумской области объявили еще ночью, в 01:45. В это время Воздушные силы сообщали об активности ударных беспилотников врага на территории Украины, в том числе и на Сумщине. Кроме того, фиксировалась активность тактической авиации России на северо-восточном направлении, что создавало угрозу новых ударов.

Накануне вечером, 10 июля, сообщалось о запусках управляемых авиационных бомб (КАБов) по региону, что также повысило уровень опасности для жителей.

Сейчас местные власти и военные официально не комментировали ситуацию и призвали жителей следить за сообщениями и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Подробности относительно утренних взрывов в Сумах уточняются. Ситуация остается напряженной, а жителей призывают оставаться в укрытиях во время тревог.