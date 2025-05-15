У Сумах перекрили вулиці для людей і транспорту: що відбувається
У Сумах через загрозу ракетних ударів перекривають ключові вулиці міста. Влада закликає жителів уникати цих районів та під час повітряної тривоги залишатися в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську адміністрацію.
"У звʼязку з можливими ракетними ударами по Сумах обмежується рух пішоходів і транспорту", - повідомили в міській адміністрації.
За повідомленням МВА, перекрили кілька вулиць, які найімовірніше можуть стати об'єктами ворожих обстрілів сьогодні. Під обмеження потрапили:
- площа Привокзальна
- вулиця Гетьмана Павла Скоропадського (перехрестя від вул. Троїцька до вул. Британська)
- проспект Шевченка (перехрестя від вул. Революції Гідності до вул. Гетьмана Павла Скоропадського).
Рух транспорту по вказаних вулицях і прилеглих територіях коригується правоохоронцями. Інформацію про зняття обмежень обіцяли повідомити додатково.
Обережність під час повітряних атак
Містян також закликали проявити обережність і реагувати відповідально на всі повітряні тривоги, які можуть лунати у Сумах.
"Просимо уникати пересування в перекритих кварталах. Під час повітряної тривоги просимо перебувати в найближчих укриттях", - додали в адміністрації міста.
Раніше сьогодні влада Сум уже попереджала містян про можливі атаки, які планують завдати росіяни по місту. Жителів закликали перебувати в укриттях.
Удар РФ по Сумах 14 травня
Нагадаємо, вчора вдень, 14 травня, під час тривоги через загрозу балістики в Сумах прогримів вибух. Згодом в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав внаслідок удару російських військ по об'єкту промислової інфраструктури.
У Сумській ОВА також повідомили, що внаслідок обстрілу загинули три людини, ще дев'ять - поранені.
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