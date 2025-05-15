У Сумах перекрили вулиці для людей і транспорту: що відбувається

У Сумах через загрозу ракетних ударів перекривають ключові вулиці міста. Влада закликає жителів уникати цих районів та під час повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську адміністрацію .

"У звʼязку з можливими ракетними ударами по Сумах обмежується рух пішоходів і транспорту", - повідомили в міській адміністрації.

За повідомленням МВА, перекрили кілька вулиць, які найімовірніше можуть стати об'єктами ворожих обстрілів сьогодні. Під обмеження потрапили:

площа Привокзальна

вулиця Гетьмана Павла Скоропадського (перехрестя від вул. Троїцька до вул. Британська)

проспект Шевченка (перехрестя від вул. Революції Гідності до вул. Гетьмана Павла Скоропадського).

Рух транспорту по вказаних вулицях і прилеглих територіях коригується правоохоронцями. Інформацію про зняття обмежень обіцяли повідомити додатково.

Обережність під час повітряних атак

Містян також закликали проявити обережність і реагувати відповідально на всі повітряні тривоги, які можуть лунати у Сумах.

"Просимо уникати пересування в перекритих кварталах. Під час повітряної тривоги просимо перебувати в найближчих укриттях", - додали в адміністрації міста.