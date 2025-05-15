В Сумах перекрыли улицы для людей и транспорта: что происходит
В Сумах из-за угрозы ракетных ударов перекрывают ключевые улицы города. Власти призывают жителей избегать этих районов и во время воздушной тревоги оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую городскую администрацию.
"В связи с возможными ракетными ударами по Сумам ограничивается движение пешеходов и транспорта", - сообщили в городской администрации.
По сообщению МВА, перекрыли несколько улиц, которые вероятнее всего могут стать объектами вражеских обстрелов сегодня. Под ограничения попали:
- площадь Привокзальная
- улица Гетмана Павла Скоропадского (перекресток от ул. Троицкая до ул. Британская)
- проспект Шевченко (перекресток от ул. Революции Достоинства до ул. Гетмана Павла Скоропадского).
Движение транспорта по указанным улицам и прилегающим территориям корректируется правоохранителями. Информацию о снятии ограничений обещали сообщить дополнительно.
Осторожность во время воздушных атак
Горожан также призвали проявить осторожность и реагировать ответственно на все воздушные тревоги, которые могут звучать в Сумах.
"Просим избегать передвижения в перекрытых кварталах. Во время воздушной тревоги просим находиться в ближайших укрытиях", - добавили в администрации города.
Ранее сегодня власти Сум уже предупреждали горожан о возможных атаках, которые планируют нанести россияне по городу. Жителей призвали находиться в укрытиях.
Удар РФ по Сумам 14 мая
Напомним, вчера днем, 14 мая, во время тревоги из-за угрозы баллистики в Сумах прогремел взрыв. Впоследствии и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что взрыв прогремел в результате удара российских войск по объекту промышленной инфраструктуры.
В Сумской ОГА также сообщили, что в результате обстрела погибли три человека, еще девять - ранены.
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