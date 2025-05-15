В Сумах перекрыли улицы для людей и транспорта: что происходит

В Сумах из-за угрозы ракетных ударов перекрывают ключевые улицы города. Власти призывают жителей избегать этих районов и во время воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую городскую администрацию .

"В связи с возможными ракетными ударами по Сумам ограничивается движение пешеходов и транспорта", - сообщили в городской администрации.

По сообщению МВА, перекрыли несколько улиц, которые вероятнее всего могут стать объектами вражеских обстрелов сегодня. Под ограничения попали:

площадь Привокзальная

улица Гетмана Павла Скоропадского (перекресток от ул. Троицкая до ул. Британская)

проспект Шевченко (перекресток от ул. Революции Достоинства до ул. Гетмана Павла Скоропадского).

Движение транспорта по указанным улицам и прилегающим территориям корректируется правоохранителями. Информацию о снятии ограничений обещали сообщить дополнительно.

Осторожность во время воздушных атак

Горожан также призвали проявить осторожность и реагировать ответственно на все воздушные тревоги, которые могут звучать в Сумах.

"Просим избегать передвижения в перекрытых кварталах. Во время воздушной тревоги просим находиться в ближайших укрытиях", - добавили в администрации города.