У Сумах передумали підвищувати ціни на проїзд у маршрутках

"Розпорядження Сумської міської військової адміністрації "Про встановлення тарифів на транспортні послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі", яким передбачалось підвищення вартості проїзду у сумських маршрутках, не набрало чинності та скасовано", - повідомив Дрозденко.

За його словами, виходячи з численних зауважень та пропозицій громадськості, за дорученням начальника Сумської ОВА Володимира Артюха буде створено комісію, яка у найкоротші терміни вивчить питання пасажиропотоку на міських маршрутах у Сумах та якості надання послуг місцевими перевізниками тощо.

Висновки комісії стануть підставою для прийняття обґрунтованого тарифу на перевезення у міському пасажирському транспорті, у тому числі та комунальному.

До складу комісії увійдуть відповідні фахівці, представники громадськості та правоохоронних органів.

Зазначимо, наразі в Сумах вартість проїзду у міських маршрутках становить 10 гривень.