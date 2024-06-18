В Сумах передумали повышать цены на проезд в маршрутках

"Распоряжение Сумской городской военной администрации "Об установлении тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, работающих в обычном режиме", которым предусматривалось повышение стоимости проезда в сумских маршрутках, не вступило в силу и отменено", - сообщил Дрозденко.

По его словам, исходя из многочисленных замечаний и предложений общественности, по поручению начальника Сумской ОВА Владимира Артюха будет создана комиссия, которая в кратчайшие сроки изучит вопросы пассажиропотока на городских маршрутах в Сумах и качества предоставления услуг местными перевозчиками.

Выводы комиссии станут основанием для принятия обоснованного тарифа на перевозку в городском пассажирском транспорте, в том числе и коммунальном.

В состав комиссии войдут специалисты, представители общественности и правоохранительных органов.

Отметим, что сейчас в Сумах стоимость проезда в городских маршрутках составляет 10 гривен.