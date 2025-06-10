У Сумах невідомі вирізали літеру "Z" на Алеї Слави: поліція встановлює зловмисників

У Сумах невідомі вирізали літеру "Z" на одному з банерів, розміщених на Алеї Слави на площі Незалежності. Правоохоронці встановлюють зловмисників та обставини інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Сьогодні на площі Незалежності в Сумах виявили пошкодження одного з банерів на Алеї Слави. На полотні з’явився символ "Z" – знак російської агресії, що є прямою наругою над пам’яттю про наших героїв, які боролися за свободу України", - повідомив Григоров.

За його совами, правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту та час його вчинення. Пошук особи, причетної до акту вандалізму, триває.

Глава ОВА звернувся до керівництва ГУНП у Сумській області з проханням максимально оперативно знайти винного та притягнути до відповідальності.

"Відповідне доручення - якнайшвидше відновити пошкоджене полотно та прибрати сліди вандалізму - уже надане. Ми не дозволимо зневажати пам’ять наших героїв", - наголосив Григоров.

Фото: у Сумах невідомі вирізали літеру "Z" на Алеї Слави (місцеві ЗМІ)