У Сумах невідомі вирізали літеру "Z" на Алеї Слави: поліція встановлює зловмисників
У Сумах невідомі вирізали літеру "Z" на одному з банерів, розміщених на Алеї Слави на площі Незалежності. Правоохоронці встановлюють зловмисників та обставини інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.
"Сьогодні на площі Незалежності в Сумах виявили пошкодження одного з банерів на Алеї Слави. На полотні з’явився символ "Z" – знак російської агресії, що є прямою наругою над пам’яттю про наших героїв, які боролися за свободу України", - повідомив Григоров.
За його совами, правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту та час його вчинення. Пошук особи, причетної до акту вандалізму, триває.
Глава ОВА звернувся до керівництва ГУНП у Сумській області з проханням максимально оперативно знайти винного та притягнути до відповідальності.
"Відповідне доручення - якнайшвидше відновити пошкоджене полотно та прибрати сліди вандалізму - уже надане. Ми не дозволимо зневажати пам’ять наших героїв", - наголосив Григоров.
Фото: у Сумах невідомі вирізали літеру "Z" на Алеї Слави (місцеві ЗМІ)
Осквернення пам'яті загиблих захисників
Нагадаємо, у травні у Києві поліцейські затримали жінку, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв. Вона розкидала квіти та пошкодила фото загиблих захисників, встановлені на клумбі.
Раніше ми повідомляли, що правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом наруги над могилами захисників у Києві. До вандалізму причетна жінка.
Вона пошкодила могили українських військових Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка. На могилах були зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.
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