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В Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на Аллее Славы: полиция устанавливает злоумышленников

Сумы, Вторник 10 июня 2025 22:44
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В Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на Аллее Славы: полиция устанавливает злоумышленников Фото: в Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на Аллее Славы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на одном из баннеров, размещенных на Аллее Славы на площади Независимости. Правоохранители устанавливают злоумышленников и обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"Сегодня на площади Независимости в Сумах обнаружили повреждение одного из баннеров на Аллее Славы. На полотне появился символ "Z" - знак российской агрессии, что является прямым надругательством над памятью о наших героях, которые боролись за свободу Украины", - сообщил Григоров.

По его словам, правоохранители уже устанавливают обстоятельства инцидента и время его совершения. Поиск лица, причастного к акту вандализма, продолжается.

Глава ОВА обратился к руководству ГУНП в Сумской области с просьбой максимально оперативно найти виновного и привлечь к ответственности.

"Соответствующее поручение - как можно быстрее восстановить поврежденное полотно и убрать следы вандализма - уже дано. Мы не позволим пренебрегать памятью наших героев", - подчеркнул Григоров.

В Сумах неизвестные вырезали букву &quot;Z&quot; на Аллее Славы: полиция устанавливает злоумышленников

Фото: в Сумах неизвестные вырезали букву "Z" на Аллее Славы (местные СМИ)

Осквернение памяти погибших защитников

Напомним, в мае в Киеве полицейские задержали женщину, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев. Она разбросала цветы и повредила фото погибших защитников, установленные на клумбе.

Ранее мы сообщали, что правоохранители открыли уголовное дело по факту надругательства над могилами защитников в Киеве. К вандализму причастна женщина.

Она повредила могилы украинских военных Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко. На могилах были сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

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