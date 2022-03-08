UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Сумах начался первый этап эвакуации

Автор: Наталья Юрченко

В Сумах во вторник, 8 марта, был создан зеленый коридор. В городе начался первый этап эвакуации мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины в Telegram.

"Сумам предоставлен зеленый коридор, начался первый этап эвакуации", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах заметно, что людей вывозят на автобусах с красным крестом. Эвакуация будет проходить по маршруту: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава.

Напомним, что Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум. В регионе объявили режим прекращения огня.

Кроме того, по словам министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, Украина направила на согласование маршруты эвакуации из Киева, Киевской области, Волновахи, Мариуполя, Харькова и Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины