Киев, Харьков, Мариуполь и Волноваха: Украина призвала РФ согласовать маршруты эвакуации

Украинская сторона направила на согласование маршруты эвакуации из Киева, Киевской области, Волновахи, Мариуполя, Харькова и Харьковской области. И призывает Россию как можно быстрее одобрить их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Мы посылали российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты для гуманитарных коридоров: Волноваха - Запорожье, Мариуполь - Запорожье, Киев и Киевская область - в направлении Западной Украины, а также Харьков и Харьковская область - в направлении Западной Украины. Призываем Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты, о чем сообщить Международному комитету Красного креста и обеспечить постоянный режим прекращения огня по этим маршрутам", - отметила она.

Напомним, на сегодня согласован гуманитарный коридор из Сум, который будет действовать с 09:00 до 21:00.

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