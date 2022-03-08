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Украина согласовала коридор для эвакуации из Сум: точное время и маршрут

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Сумы, Вторник 08 марта 2022 09:14
Украина согласовала коридор для эвакуации из Сум: точное время и маршрут Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Артем Горовенко

Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум. Для этого уже объявлен режим тишины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

Маршрут эвакуации

Маршрут для эвакуации жителей Сум только один: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава.

Никакие другие маршруты не согласовывались. Украинская сторона уже имеет информацию о том, что россияне запланировали срыв работы гуманитарных коридоров, готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей выехать другим путем, который не согласован.

Верещук призывает российскую сторону не прибегать к манипуляциям.

Кого будут эвакуировать

Украина намерена эвакуировать в Полтаву мирных жителей, в том числе иностранных студентов. В частности, граждан Индии и Китая.

Также речь идет о доставке по гуманитарному коридору в Сумы продуктов питания и медикаментов.

Время работы гуманитарного коридора

С 09:00 по вышеуказанному маршруту объявляется режим тишины.

Временные рамки работы гуманитарного коридора - с 09:00 до 21:00. Первая колонна должна начать движение из города в 10:00.

По всему маршруту должны быть убраны любые преграды для движения колонн. Колонна с гуманитарными грузами для Сум будет двигаться по маршруту Лохвица - Андриящевка - Ромны - Недригайлов - Сумы.

Можно ли на своем авто

На личных автомобилях можно движение по гуманитарному коридору за автобусной колонной.

Напомним, за 10 дней "Укрзализныця" эвакуировала полтора миллиона украинцев.

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