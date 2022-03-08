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В Сумах розпочався перший етап евакуації

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Суми, Вівторок 08 березня 2022 10:43
В Сумах розпочався перший етап евакуації Фото: в Сумах відкрили зелений коридор (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Наталія Юрченко

В Сумах у вівторок, 8 березня, був створений зелений коридор. У місті розпочався перший етап евакуації мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України в Telegram.

"Сумам надано зелений коридор, розпочався перший етап евакуації", - йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах помітно, що людей вивозять на автобусах з червоним хрестом. Евакуація буде проходити за маршрутом: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Нагадаємо, що Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум. В регіоні оголосили режим припинення вогню.

Крім того, за словами міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук, Україна направила на погодження маршрути евакуації з Києва, Київської області, Волновахи, Маріуполя, Харкова та Харківської області.

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