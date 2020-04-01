В Сумах мужчину оштрафовали на 17 тыс. гривен за поход в магазин без маски

Заречный районный суд города Сум привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина жителя Сум, наложив штраф в размере 17 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Судебной власти Украины.

Сообщается, что мужчина 30 марта зашел в магазин без средств защиты в виде медицинской или респираторной маски, чем нарушил п. 2 решения исполнительного комитета Сумского горсовета №172 от 27.03.2020

"1 апреля 2020 человека, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также мужчине придется оплатить судебные расходы в размере 420,2 грн. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Ранее РБК-Украина писало, что на данный момент отсутствие медицинской маски на улице или приготовления шашлыков в парке не является основанием для штрафа.

Также сообщалось, что на время карантина в Украине могут ввести обязательный "масочный режим". Украинцев могут обязать носить маски с 6 по 24 апреля.