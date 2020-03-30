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За отсутствие масок пока штрафовать не будут, - МВД

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 22:10
За отсутствие масок пока штрафовать не будут, - МВД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За отсутствие масок полиция может провести только профилактическую беседу

Пока не является основанием для штрафа отсутствие медицинской маски на улице или приготовления шашлыков в парке. Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире Hromadske, передает РБК-Украина.

По его словам, из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

"Сейчас профилактические беседы - это один из главных инструментов соблюдение требований карантина", - сказал Шевченко.

Также и за приготовление шашлыков в парке или где-либо в разрешенном месте пока штрафовать не будут.

"Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть", - подчеркнул представитель МВД.

Он также добавил, что сейчас правоохранители составили почти 3 тысячи административных протоколов о нарушении правил карантина.

Ранее в украинском Министерстве здравоохранения рассказали, что медицинские маски необходимо носить потому, что все могут быть потенциально инфицированными коронавирусом.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на утро 30 марта было официально подтверждено 480 случаев заражения.

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