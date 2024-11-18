У Сумах можливе відключення водопостачання: що трапилося

Жителі міста Суми можуть залишитися без води через борги "Міськводоканалу". АТ "Сумиобленерго" попереджає про відключення електропостачання для КП "Міськводоканал".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на АТ "Сумиобленерго" .

Сьогодні, 18 листопада, о 16:00 АТ "Сумиобленерго" може припинити постачання електроенергії до КП "Міськводоканал" Сумської міської ради. Це пов’язано з вимогою постачальника електроенергії у Сумській області.

АТ "Сумиобленерго" звернулося до місцевої влади з проханням вирішити ситуацію та забезпечити своєчасні розрахунки "Міськводоканалу" із постачальною компанією.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко у коментарі "Суспільному" повідомив, що підприємство потребує фінансової підтримки в розмірі 38 млн грн. З цієї суми 20 млн вже знайдено, а решта 18 млн очікується до кінця року.

Крім того, повідомляється, що "Міськводоканал" готовий надати мешканцям Сум детальні роз'яснення, якщо електропостачання буде припинено.