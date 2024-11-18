У Сумах можливе відключення водопостачання: що трапилося
Жителі міста Суми можуть залишитися без води через борги "Міськводоканалу". АТ "Сумиобленерго" попереджає про відключення електропостачання для КП "Міськводоканал".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на АТ "Сумиобленерго".
Сьогодні, 18 листопада, о 16:00 АТ "Сумиобленерго" може припинити постачання електроенергії до КП "Міськводоканал" Сумської міської ради. Це пов’язано з вимогою постачальника електроенергії у Сумській області.
АТ "Сумиобленерго" звернулося до місцевої влади з проханням вирішити ситуацію та забезпечити своєчасні розрахунки "Міськводоканалу" із постачальною компанією.
Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко у коментарі "Суспільному" повідомив, що підприємство потребує фінансової підтримки в розмірі 38 млн грн. З цієї суми 20 млн вже знайдено, а решта 18 млн очікується до кінця року.
Крім того, повідомляється, що "Міськводоканал" готовий надати мешканцям Сум детальні роз'яснення, якщо електропостачання буде припинено.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що ввечері 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по одному зі спальних районів міста Суми. Як повідомив в.о. мера Артем Кобзар, приліт ракети стався близько 20:40. В результаті атаки загинуло 11 осіб, серед яких двоє дітей, а ще 72 людини отримали поранення, зокрема 12 дітей. Пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків, зокрема близько 2200 вікон. Вдень 18 листопада комунальні служби вже відновили теплопостачання та холодне водопостачання в пошкоджених будинках.
Пізніше в районі міста Суми пролунав вибух. Його було чути близько 00:06, після того, як військові попередили про загрозу запуску балістичної ракети з північного сходу. Незабаром було зафіксовано рух ворожої ракети в напрямку Сум. Через вибух у частині міста зникло електропостачання. Також у Сумській області були зафіксовані ворожі безпілотники, зокрема в Конотопському районі.
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