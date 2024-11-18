В Сумах возможно отключение водоснабжения: что произошло

Жители города Сумы могут остаться без воды из-за долгов "Горводоканала". АО "Сумыоблэнерго" предупреждает об отключении электроснабжения для КП "Горводоканал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго" .

Сегодня, 18 ноября, в 16:00 АО "Сумыоблэнерго" может прекратить поставки электроэнергии в КП "Горводоканал" Сумского городского совета. Это связано с требованием поставщика электроэнергии в Сумской области.

АО "Сумыоблэнерго" обратилось к местным властям с просьбой разрешить ситуацию и обеспечить своевременные расчеты "Горводоканала" со снабженческой компанией.

Начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко в комментарии "Суспільному" сообщил, что предприятие нуждается в финансовой поддержке в размере 38 млн грн. Из этой суммы 20 млн. уже найдено, а остальные 18 млн. ожидается до конца года.

Кроме того, сообщается, что "Горводоканал" готов предоставить жителям Сум детальные разъяснения, если электроснабжение будет прекращено.