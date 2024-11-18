В Сумах возможно отключение водоснабжения: что произошло
Жители города Сумы могут остаться без воды из-за долгов "Горводоканала". АО "Сумыоблэнерго" предупреждает об отключении электроснабжения для КП "Горводоканал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".
Сегодня, 18 ноября, в 16:00 АО "Сумыоблэнерго" может прекратить поставки электроэнергии в КП "Горводоканал" Сумского городского совета. Это связано с требованием поставщика электроэнергии в Сумской области.
АО "Сумыоблэнерго" обратилось к местным властям с просьбой разрешить ситуацию и обеспечить своевременные расчеты "Горводоканала" со снабженческой компанией.
Начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко в комментарии "Суспільному" сообщил, что предприятие нуждается в финансовой поддержке в размере 38 млн грн. Из этой суммы 20 млн. уже найдено, а остальные 18 млн. ожидается до конца года.
Кроме того, сообщается, что "Горводоканал" готов предоставить жителям Сум детальные разъяснения, если электроснабжение будет прекращено.
Ранее РБК-Украина сообщало, что вечером 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из спальных районов города Сумы. Как сообщил и.о. мэра Артем Кобзарь, прилет ракеты произошел около 20:40. В результате атаки погибли 11 человек, среди которых двое детей, а еще 72 человека получили ранения, в том числе 12 детей. Повреждены 10 многоэтажных жилых домов, в том числе около 2200 окон. Днем 18 ноября коммунальные службы уже возобновили теплоснабжение и холодное водоснабжение в поврежденных домах.
Позже в районе города Сумы раздался взрыв. Его было слышно около 00:06, после того как военные предупредили об угрозе запуска баллистической ракеты с северо-востока. Вскоре было зафиксировано движение вражеской ракеты по направлению к Сумам. Из-за взрыва в части города исчезло электроснабжение. Также в Сумской области были зафиксированы вражеские беспилотники, в частности, в Конотопском районе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.