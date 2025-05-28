У Сумах до кінця літа подовжили дистанційне навчання в садках і гуртках, але є винятки

У Сумській міській територіальній громаді продовжили дистанційну форму роботи для закладів дошкільної та позашкільної освіти до 29 серпня 2025 року. Таке рішення ухвалила місцева комісія з питань ТЕБ та НС з огляду на поточну безпекову ситуацію.

Обмеження стосуються дитсадків, гуртків, мистецьких шкіл і структурних підрозділів початкових шкіл. Водночас у садочках можуть працювати чергові групи - за потреби.

Також дозволена навчально-тренувальна діяльність у спортивних секціях - лише для спортсменів, які беруть участь у змаганнях, передбачених Єдиним календарним планом на 2025 рік. Заняття можливі лише за рішенням керівника закладу й за умови дотримання безпеки. Для спортсменів молодших вікових груп тренування поки що заборонені.