В Сумах до конца лета продлили дистанционное обучение в садиках и кружках, но есть исключения

В Сумской городской территориальной громаде продлили дистанционную форму работы для учреждений дошкольного и внешкольного образования до 29 августа 2025 года. Такое решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, учитывая текущую ситуацию с безопасностью.

Ограничения касаются детсадов, кружков, художественных школ и структурных подразделений начальных школ. В то же время в садиках могут работать дежурные группы - при необходимости.

Также разрешена учебно-тренировочная деятельность в спортивных секциях - только для спортсменов, участвующих в соревнованиях, предусмотренных Единым календарным планом на 2025 год. Занятия возможны только по решению руководителя учреждения и при условии соблюдения безопасности. Для спортсменов младших возрастных групп тренировки пока запрещены.